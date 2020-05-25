الاول من نوعه.. الكاكائيون يشيّدون بيت الافراح والاحزان في كركوك

2020/05/25 | 20:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شُيد في محافظة كركوك، الاثنين، بناء قاعة خاصة باتباع الديانة الكاكائية، بمساحة الفي متر مربع في حدث هو الاول من نوعه لإبناء هذه الديانة التي تعرضت لحملات استهداف منظمة من المجاميع المتشددة.

وقال نبيل كامل احد المسؤولين عن المشروع لوكالة شفق نيوز "لدينا مساحة من الأرض بمقدار ٢٠٠٠ متر مربع وقد طلبنا من ادارة كركوك اجازة لكي نبني قاعة خاصة للكاكائية لاقامة مراسم العزاء والفعاليات العشائرية وغير ذلك التي تقع في منطقة الاسرى والمفقودين"، مشيرا الى ان "اغلب الكاكائية يعيشون في هذه المنطقة وجرت الموافقة على طلبنا من قبل ادارة كركوك".

واضاف "تسلمنا الارض في حدث اول من نوعه لأنه لا يوجد في محافظة كركوك اي قاعة خاصة بنا"، مردفا "بعدها بادروا الكاكائية بالتبرع، كل بيت من دخله المحدود وتم جمع النقود واليوم هو ثاني ايام العيد وبما انه حظر تجوال تجمعنا انا وابناء منطقتي من الكاكائية لنبدأ ببناء قاعتنا الخاصة ومن دون مقابل".

وتابع كامل "سوف نكون شاكرين اذا ساعدنا الآخرون بالتبرع بالمال"، مبينا "ان عدد الكاكائية اكثر من ٣٠٠ الف شخص في جميع انحاء العراق واستشهد منهم اكثر ٤٠٠ شخص بيد مجاميع الارهابية منذ بداية اسقاط النظام المباد“.

والكاكائية، او "اليارسانية" و التي تسمى أيضا بأهل الحق (من قبل الايرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله) التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في كوردستان.

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