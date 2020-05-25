الصحة العراقية تنفي تخصيص مبالغ مالية عن كل اصابة بفيروس كورونا

2020/05/25 | 20:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة الانباء عن تخصيص مبالغ مالية مقابل كل اصابة تسجل في دوائر الصحة.

وذكرت في بيان، ”في الوقت الذي تواجه ملاكاتنا الطبية والصحية وعموم مؤسساتنا في بغداد والمحافظات خطر جائحة كورونا فانها تؤكد ان هذا الكلام عار تماما عن الصحة“.

واضافت ”تحمل الوزارة الجهات التي تنشر معلومات مضللة وتبث الرعب في نفوس ابناء بلدنا وتخل بالأمن الصحي للبلد كافة التبعات القانونية، كما تهيب الوزارة بالجميع اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الاخبار غير الموثقة“.

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