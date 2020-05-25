تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/05/25 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت حالة اصابة جديدة بكورونا لشاب من سكنة قضاء الاصلاح شرقي ذي قار “.واشار الى ان ” حصيلة الاصابات بفيروس […]

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