نينوى توضح طبيعة الإصابات الجديدة بكورونا

2020/05/25 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوضحت دائرة صحة نينوى، اليوم الاثنين، طبيعة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، التي أعلنت عنها وزارة الصحة والبيئة اليوم في الموقف الوبائي.وقال مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "15 اصابة من الاصابات المسلجة اليوم كانت لوافدين من تركيا، و5 من عائلة احد الاطباء اصيب قبل فترة، وحالة واحدة لسجين داخل الموصل".واعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق اليوم، في الموقف الوبائي تسجيل 163 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا، بينها 22 إصابة في محافظة نينوى.

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