الصحة تنفي تخصيص مبالغ مالية لكل إصابة بكورونا تسجلها دوائرها

2020/05/25 | 20:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الاثنين، ما تم تداولهبشأن تخصيص مبالغ مالية من قبلها لكل إصابة بفيروس كورونا تسجلها دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ننفي ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تخصيص مبالغ مالية مقابل كل اصابة تسجل في دوائر الصحة".وأضافت "في الوقت الذي تواجه ملاكاتنا الطبية والصحية وعموم مؤسساتنا في بغداد والمحافظات خطر وباء كورونا فاننا نؤكد ان هذا الكلام عار تماما عن الصحة".وحملت الوزارة "الجهات التي تنشر معلومات مضللة وتبث الرعب في نفوس ابناء بلدنا وتخل بالأمن الصحي للبلد، كافة التبعات القانونية"، مهيبة "بالجميع اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الاخبار غير الموثقة".

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