التعليم العراقي تحدد موعد أداء امتحانات الدراسات العليا

2020/05/25 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الاثنين، موعد أداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونياً....

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