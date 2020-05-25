2020/05/25 | 20:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وروسيا تتفقان على التعاون بسوق النفط

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