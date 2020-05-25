حسن الكعبي يدعوا الكاظمي إلى استكمال إعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/05/25 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل باستكمال اعادة العراقيين العالقين في سفاراتنا في دول الخارج سيما الطلبة و الجثامين وذويهم الموجودة في الهند والدول الأخرى.وقال الكعبي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنه “سبق وان طالبنا السيد الكاظمي الاستماع الى جملة المناشدات التي تصلنا من ابناء شعبنا في الخارج وتأكيدنا بكتاب رسمي على دعم الخطوط الجوية عبر توفير تخصيص مالي يمُكنها باعادة كل العالقين في الخارج سيما الجثامين والمرضى الموجودين في الهند”.وأضاف، أن “مسؤوليتنا جميعا الاسراع بعودتهم سالمين الى ارض الوطن باعتبارهم جزء من هذا البلد ولا يمكن تجاهل مطالباتهم الانسانية تحت اي ظرف”.وطالب الكاظمي بـ”أخذ هذا الموضوع الانساني على محمل الجد والتحرك العاجل لعودة احدى الجثامين”، مؤكدا على “ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية مع السفارات العراقية لتثبيت الراغبين بالعودة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية فور وصولهم الى مطارات البلاد”.

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