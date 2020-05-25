(قيصر).. المسمار الأخير في نعشِ الاقتصاد السّوري 

2020/05/25 | 20:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ تاريخ سوريا مع العقوبات الأميركية منذ عام ١٩٧٩حين تم إضافة سوريا كدولةٍ راعية للإرهاب، لكن التحولات السياسية والعسكرية الإقليمية المكثّفة خلال الثمانينيات والتسعينيات، كانت تعطي النظام السوري مجالات للتحرك والتفاوض وخلط الأوراق، وإن كانت…

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