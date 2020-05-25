متى يصبح الدين أفيونا للشعوب - 3 - أيمن عبد الخالق

2020/05/25 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أيمن_عبد_الخالق متى يصبح الدين أفيونا للشعوب ـ 3((إن الفقر لايصنع ثورة، وإنما وعي الفقر هو الذي يصنعها، فالطاغية وظيفته أن يجعلك فقيرا، وشيخ الطاغية وظيفته أن يجعل وعيك غائبا)).........كارل ماركسقد عرفنا في المقالات السابقة أن للإنسان ثلاث مراتب للإدراك، مرتبة حسية يباشر بها الأشياء التي يواجهها في هذه الحياة، ومرتبة خيالية حافظة لهذه الصور الحسية ومرتبة عقلية إنسانية واعية ومميزة بين الصواب والخطأ.ول ......





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