جائحات الوحش الرأسمالي - محمد بوجنال

2020/05/25 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بوجنال التأسيس النظري خيار تدميرجائحات الوحش الرأسماليالجائحات، التي منها على سبيل المثال لا الحصر كوفيد-19، تقتضي لإعادة النظر في بنياتنا الفكرية وبالتالي السياسية والاقتصادية.



وهذا يوجب العمل على بناء النظرية التي لا نفهمها لبراليا أو نيو- لبراليا، بقدر ما أنها الإنتاج الفعلي للواقع .فهذا الأخير هو المختبر التجريبي، هومصدر ومرجعية بناء القانون أو قل إعادة تأسيس الواقع الحالي في بنية قانونية ......





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