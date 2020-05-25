وزارة الصحة تنفي تخصيص مبالغ مالية مقابل كل اصابة تسجل في دوائر الصحة

2020/05/25 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت وزارة الصحة والبيئة ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تخصيص مبالغ مالية مقابل كل اصابة تسجل في دوائر الصحة .وقالت الوزارة في بيان ، انه في الوقت الذي تواجه ملاكاتنا الطبية والصحية وعموم مؤسساتنا في بغداد والمحافظات خطر جائحة كورونا فانها تؤكد ان هذا الكلام عار تماما […]

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