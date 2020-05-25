أول دولة أوروبية تعلن القضاء على كورونا وخلوها من الوباء

2020/05/25 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت دولة الجبل الأسود الاوروبية اليوم الاثنين، انها اصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.حيث قال وزير الصحة كنان هرابوفيتش، في تصريح للتلفزيون الرسمي: “في الأيام القادمة ستكون تصرفاتنا المسؤولة والعناية الصحية المشتركة ورقتنا الرابحة للاستمرار في أن نكون […]

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