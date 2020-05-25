البلاستيك والخشب والفولاذ.. تعرف على مدد بقاء فيروس كورونا على الأسطح

2020/05/25 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

تشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن غالبية مرضى كورونا أصيبوا عن طريق الاتصا...





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