2020/05/25 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع، مساء اليوم الاثنين، أن تحالف سائرون التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تصالح مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبيناً ان المصالحة تمت بتوجيه من الصدر.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "المصالحة تمت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكتلة سائرون النيابية ممثلة بالامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وذلك قبل يومين في منزل الغزي، قبل سفر الحلبوسي إلى عمان".واوضح ان "(أبو ياسر) المساعد الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هو صاحب مسعى المصالحة بين الطرفين".وتوتر العلاقات بين الحلبوسي وسائرون في الآونة الأخيرة، وشن نواب سائرون هجمة شرسة على الحلبوسي، وصلت إلى مطالبة كتلة سائرون النيابية بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتعطيله عمل البرلمان لمدة طويلة، على حد تعبيرها.وكان مصدر مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن السلطات الأردنية قامت بـ"احتجاز" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في العاصمة الاردنية عمان.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "السلطات الأردنية احتجزت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في فندق (انتيركونتيناتال عمان) في العاصمة عمان، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا".وبين ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سافر يوم الخميس الماضي الى عائلته المقيمة في عمان، لكن السلطات الازدنية قامت بحجره في الفندق المذكور وسمحت لعائلته بزيارته".وأضاف المصدر "كان من المفترض ان يسافر مع الحلبوسي النائبين احمد الجبوري (ابو مازن) ومحمد تميم، الا ان الساطات لم تعطي الفيزا الا للحلبوسي"، مبينا انه "من المحتمل ان يرجع الحلبوسي الى بغداد خلال اليومين المقبلين".

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