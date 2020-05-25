“العهد نيوز” تنشر التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ

2020/05/25 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة، “العهد نيوز” التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ وعددها 91 -الوشاش/محلة ٦١٩ – الكاظمية/محلة ٤٢١ – البياع/محلة ٧١٨ – الدورة/محلة ٨٣١و ٨٠٦و ٨٣٦و٨٢٤ وعرب جبور /قرب دائرة البيطرة – حي العامل/محلة ٨٠٩و ٨٠٥ – المنصور/محلة ٦١٥و ٦٠٣ – الطوبجي/محلة ٤١٢ – الحرية/نواب الضباط/محلة ٤٢٤ – السيدية/محلة ٨٣٥ – العامرية/محلة٦٤٨ – حي […]

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