ديالى تعلن اطلاقات بحيرة حمرين “الصيفية” وتؤكد: ستؤمن تغطية الخطة الزراعية

2020/05/25 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة الموارد المائية في ديالى، الاثنين، عن حجم اطلاقات بحيرة حمرين الصيفية.وقال مدير الموارد مهند المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اطلاقات بحيرة حمرين خلال الصيف حددت بـ80 م/3 منها 20م/3 خصصت لتغذية نهر ديالى لاسباب بيئية وتامين مياه البساتين من خلال المضخات المنتشرة على ضفافه وصولا الى نهر ديالى باعتباره احد […]

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