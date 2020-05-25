وزير التعليم يوافق على إجراء الامتحانات الكترونيا وإنهاء العام الدراسي الحالي

2020/05/25 | 20:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد وافق وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اليوم 2020/5/25 على انهاء العام الدراسي الحالي في الجامعات كافة واجراء الامتحانات الكترونيا.وأعلن الوزير في بيان, تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه عن “إنهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً”.وأشار الى “منح صلاحية كاملة للجامعات لأختيار الالية …

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