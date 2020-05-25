العيد في ٢٠٢٠……..كل عام وانتم بالف خير

2020/05/25 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / القاضي حسن حسين جواد الحميري ….تشير في الذهن كلمة العيد دائما إلى السعادة والفرح والبشر والحبور وتبادل التهاني والزيارات وحضور الاحتفالات العامه والخاصه أن وجدت في وضع لايوجد فيه مايهدد كيان المجتمع من أمراض واوبئه كما الان في حالة كرونا التي يجب فيها اتخاذ أقصى درجات الحيطه والحذر… ليتمتع الناس بأيام العيد […]

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