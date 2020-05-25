الصحة العالمية تُعلِّق التجارب السريرية مؤقتاً لعقار هيدروكسي كلوروكين

2020/05/25 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعليق التجارب السريرية مؤقتاً لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد19، ضمن إجراء وقائي.

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