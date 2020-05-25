واقعنا الصحي يواجه مزيدا من التحديات

2020/05/25 | 20:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ كتب / د.باسل عباس خضير….أظهرت بيانات لمنظمة الصحة العالمية ، أن العراق أنفق خلال السنوات العشر الماضية مبلغا أقل بكثير من دول أفقر منه على الرعاية الصحية للفرد ، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق 161 دولارا في المتوسط ( سنويا ) بالمقارنة مع 304 دولارات في الأردن و649 دولارا في […]

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