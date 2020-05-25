هل يكون “كورونا” بمثابة الجزء الظاهر من «جبل جليد» الأوبئة؟

2020/05/25 | 20:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت العالمة الصينية “شي زينغلي” المختصة في علم الفيروسات، عن قلقها من ظهور أوبئة جديدة، قد لا يكون فيروس #كورونا إلّا الجزء البسيط منها.وفي مقابلة مع قناة “GCTN” الصينية قالت “شي زينغلي”: «قد تكون…

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