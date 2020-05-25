بعد تسجيل إصابات جديدة.. الدفاع المدني في النجف يطلق حملة واسعة للتعفير

2020/05/25 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الاشرف، الاثنين، عن اطلاق حملة واسعة لتعفير المدينة بعد تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال المنسق الإعلامي للمديرية علي تويج في تصريح ل/المعلومة/, ان “يوم غد سيشهد انطلاق حملة واسعة للتعفير كالتي بدأت بداية أزمة كورونا لتعزيز جهود فرق دائرة الصحة بعد ظهور عدد من […]

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