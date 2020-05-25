الاعلام الامني العراقي ينفي سقوط طائرة عسكرية في الرطبة

2020/05/25 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني في العراق، الاثنين، بياناً بشأن الأنباء عن "سقوط طائرة" في الرطبة غربي الانبار، مؤكدة أنها تعرضت لاصابة خفيفة....

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