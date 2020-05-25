الكعبي يدعو الكاظمي للعمل على استكمال اعادة ابناء البلد العالقين في السفارات العراقية

2020/05/25 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل باستكمال اعادة العراقيين العالقين في سفاراتنا في دول الخارج سيما الطلبة و الجثامين وذويهم الموجودة في الهند والدول الاخرى .وقال الكعبي، في بيان/ انه “سبق وان طالبنا الكاظمي الاستماع الى […]

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