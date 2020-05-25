التعليم العالي تعلن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية

2020/05/25 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

نظرا للظرف الصحي الطارئ وحرصا على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا في الدراسات الأولية إلتزاما بسياقات وإجراءات السلامة الوقائية المعمول بها. وحسب التقويم الجامعي المستجد فإن امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني المستمر حاليا الكترونيا ستكون بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي في 2020/8/13 في حين ستجرى الإمتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2020/9/14 وتنتهي في 8 /10 /2020 وتتخلل تلك التوقيتات مدد وجيزة لاستراحة الطالب والمراجعة فيما سيكون 2020/10/25 موعدا لامتحانات الدور الثاني للفصلين الأول والثاني وتنتهي في 2020/11/12.



وبشأن أداء الامتحانات فإن الآليات المعتمدة هي المنصات الإلكترونية أو برامج التواصل الإلكتروني أو أية آلية إلكترونية مناسبة يقرها مجلس القسم أو الفرع العلمي .



وفي الوقت الذي تراعي فيه الجامعات الأنظمة الدراسية المعتمدة لديها ( فصلي ، سنوي ، مقررات، تكاملي ) فإن مجالس كليات المجموعة الطبية تخول بوضع الآليات والتوقيتات المناسبة بخصوص المواد السريرية.



وإذ تؤكد الوزارة على ضرورة اعتماد الموضوعية في وضع الأسئلة فإنها تدعو الى أن تكون درجات السعي لا تقل عن نصف الدرجة المحددة لكل فصل وتخول مجالس الكليات والمعاهد معالجة الحالات الحرجة بإضافة ما لا يزيد عن خمس درجات لتغيير الحالة من الرسوب الى النجاح أو النجاح بالعبور . ومنعا من استحواذ التداعي الصحي والإقتصادي المتزامن على مستقبل أبنائنا فإن طلبة الجامعات والكليات الأهلية الذين لم يسددوا أجورهم الدراسية مشمولون بأداء الأمتحانات النهائية الإلكترونية.



الدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي للتعليم العالي والبحث العلمي 25 آيار 2020

بغداد اليوم- بغداد

قرر وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الإثنين (25 أيار 2020)، انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الصاحب وافق على

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاثنين 25-5-2020، وجود خطر حقيقي يهدد رواتب موظفي الدولة، بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق فيما اشار الى احتمالية صدور قرار نيابي يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين 25-5-2020، تسجيل 3 وفيات و163 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق انه "تم فحص (57

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