وزير التعليم العالي يقرر انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً

2020/05/25 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الإثنين (25 أيار 2020)، انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الصاحب وافق على انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً ومنح صلاحية كاملة للجامعات لأختيار الالية المناسبة لاجراء الامتحانات الالكترونية ومنح صلاحية اجراء الامتحانات السريرية بالنسبة لكليات المجموعة الطبية وابتداء من تاريخ 16/ 7/ 2020، وفق توقيتات وتعليمات ثابتة تم تعميمها على الجامعات كافة".

وفي وقت سابق، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، الرابع عشر من حزيران موعدا لأداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا .

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إنسجاما وإجراءات السلامة الوقائية والتزاما باستكمال السنة التحضيرية الحالية 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحانات النهائية للدراسات العليا وآليات أدائها إلكترونيا".

واضاف البيان :"في هذا الصدد فإنها تحدد 14/6/2020 موعدا لأداء امتحان الدور الأول للفصل الثاني الذي تنتهي أقصى مدة له في 2/7/2020 وسيكون امتحان الدور الثاني للفصلين الأول والثاني في 2/9/2020 ضمن سقف زمني لا يتجاوز 17/9/2020 ليجرى بعد ذلك الامتحان التكميلي بتاريخ 11/10/2020".

وتابع ان "الوزارة تحث التدريسيين على مراجعة المعطيات العلمية التخصصية للمنهاج من الأول من حزيران ولغاية الحادي عشر منه واعتماد درجة السعي بما لا يقل عن نصف الدرجة المحددة للفصل ويحق للطالب أداء امتحان الفصل الثاني من مئة درجة وبإمكان الطلبة الذين لم تسعفهم الدرجات الممنوحة لمعالجة الحالات الحرجة في الكورس الأول الإفادة منها بالكورس الثاني".

واشار البيان إلى أنه "توضيحا لآليات الامتحان الإلكتروني فإنها ستؤدى عبر المنصة الإلكترونية (أدمودو) وفي الوقت نفسه تخول الكليات باختيار أي نظام امتحاني إلكتروني تراه مناسبا".

بيان رسمي

نظرا للظرف الصحي الطارئ وحرصا على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا في الدراسات الأولية إلتزاما بسياقات وإجراءات السلامة الوقائية المعمو

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