منظمة الصحة العالمية تعلق استخدام عقار لعلاج كورونا

2020/05/25 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين، المضاد لمرض الملاريا، والذي يجري استخدامه حاليا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.وأعلنت المنظمة أنها علقت حتى إشعار آخر، التجارب السريرية للعقار والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، يوم الجمعة الماضي، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكورونا، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعتزم الإسقاط المؤقت لعقار هيدروكسي كلوروكوين، من دراستها العالمية لعلاجات كورونا التجريبية، قائلة إن خبراءها بحاجة إلى مراجعة جميع الأدلة المتاحة حتى الآن.وما زالت العلاجات الأخرى في الدراسة، بما في ذلك العلاج التجريبي "رمديسيفير" والعلاج المركب لفيروس نقص المناعة البشرية، قيد المتابعة.وكانت دراسة موسعة، نشرتها دورية "لانسيت" الطبية قد كشفت إلى أن عقار الملاريا يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا، الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.وفي الدراسة، التي تناولت بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، تبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى، الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".وكتبوا "هناك حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية".ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار مع المقارنة بعقار وهمي.وبعد تصريحات ترامب قبل أسابيع، إنه يستخدم هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي، أكد قبل أيام أنه توقف عن استخدامه.وكانت فرنسا قد أعلنت إعادة النظر في استخدام العقار، في المستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا، حسب تأكيدات وزير الصحة أوليفييه فيران.وقال فيران، أن الدراسة التي أجريت مؤخرا أظهرت أن العقار غير مفيد للمصابين بكورونا، وأنه قد يسفر عن آثار جانبية.

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