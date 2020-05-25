لمسة وفاء لشهداء انتفاضة تشرين.. ناشطون يطلقون هاشتاغ

2020/05/25 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتصدر هاشتاغ "عيديتنا محاسبة القتلة" الترند العراقي في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، حيث طالب فيه المغردون، حكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة كل من استهدف المتظاهرين، والكشف عن الجهات التي استخدمت العنف ضد النشطاء السلميين في بغداد والناصرية وبقية المحافظات المنتفضة في الوسط والجنوب.ورصدت " كلكامش برس" تغريدات عديدة نقلت مشاهد تواجد ذوي الشهداء في ساحات الاعتصام ومقبرة النجف، وهم يستذكرون مع المتظاهرين ما قدمه شهداء انتفاضة تشرين وانتفاضتهم ضد الطبقة السياسية الفاسدة، وتأكيدهم على كشف الايادي التي طالت الابرياء من متظاهرين وناشطين واعلاميين.

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