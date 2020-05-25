قصة حب فاشلة تدفع شابا الى الانتحار وشرطة نينوى تنقذه

2020/05/25 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الاثنين، بانقاذ شاب حاول الانتحار بالقاء نفسه في النهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قسم الشرطة النهرية في نينوى انقذ شابا من محاولة انتحار في نهر دجلة قرب الغابات شمالي الموصل، مشيرا الى ان الشاب القى بنفسه في حفرة بالنهر قبل ان تجرفه المياه وتنقذه الشرطة النهرية.

وأضاف المصدر انه وبحسب الافادة الاولية للشاب وهو من مواليد 1997 وان قصة حب فاشلة دفعته للانتحار.

وتزايدت حالات الانتحار في المحافظات العراقية منذ فرض حظر التجوال والتباعد الاجتماعي؛ ومن ذلك ما اعلنت عنه الشرطة في نينوى ايضا نهاية نيسان الماضي، من انها احبطت محاولتي انتحار لامرأة في العقد الرابع من العمر بسبب خلافات مع زوجها.

وأتى ذلك بعد ايام على وفاة السيدة ملاك الزبيدي في النجف بالانتحار بواسطة حرق نفسها من جراء خلافات مع زوجها.



كما كشف مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي لوكالة شفق نيو في العاشر من شهر أيار الجاري إن "فتاة تبلغ من العمر 15 سنة اقدمت على الانتحار شنقا في منطقة"سيف سعد" جنوبي الناحية ، مبينا وبحسب المعلومات ان اسباب الانتحار تعود لمشكلات عائلية خاصة.

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