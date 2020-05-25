الذهب يهبط وسط تعاملات هادئة

2020/05/25 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجع الذهب، الاثنين، في تعاملات هادئة بسبب عطلات رسمية، إذ باع بعض المستثمرين لجني الأرباح، غير أن استمرار التوتر الأمريكي الصيني وإجراءات التحفيز واسعة النطاق من حكومات حول العالم حدا من الخسائر.ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1729.40 دولار.وأغلب الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية بسبب عطلات […]

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