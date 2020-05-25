الجبل الأسود أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

2020/05/25 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش اليوم الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض: “انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح […]

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