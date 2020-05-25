التعليم تعلن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية

2020/05/25 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاثنين ، موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية .

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