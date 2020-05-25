دراسة جديدة قد تفسر سبب ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق عند بداية ظهور الفيروس

2020/05/25 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توصلت دراسة اميركية، إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكين، الخاص بعلاج الملاريا، والمستخدم في دول عديدة لمعالجة مرضى كورونا، قد تسبب بزيادة عدد الوفيات، فيما قررت منظمة الصحة العالمية لإيقاف التجارب على العقار، في الوقت الذي كان العراق من اولى الدول الذي استخدمه، وارتبط اسمه مع دونالد ترامب الذي عمد إلى تناول هذا […]

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