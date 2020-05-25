الصناعـة تعتـزم تجهيـز الصحـة بنصف مليون بدلـة وقائيـة خـلال عطلـة العيد

2020/05/25 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، الاثنين، عن عزمها تجهيـز وزارة الصحـة بـ ( ٥٠٠ ) ألـف بدلـة وقائيـة خـلال عطلـة عيـد الفطـر المبـارك.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تنفيـذاً لإتفاق وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز : ووزير الصحة والبيئة محمـد حسـن التميمـي أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن عن عزمها […]

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