صحيفة أميركية: دول خليجية اشترطت دعم العراق مقابل ترك إيران

2020/05/25 | 21:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، اليوم الاثنين، بأنه تحت ضغط انخفاض أسعار #النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن #العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة.مبينة أن…

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