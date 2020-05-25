تنظيم داعش يتبنى تفجيراً جنوبي ليبيا

2020/05/25 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم الاثنين، مسؤوليته عن تفجير وقع في بلدة صغيرة في جنوب ليبيا، يوم أمس الأول السبت.ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر في الجيش الوطني الليبي، قوله إن نشاط داعش يتزايد في جنوب ليبيا بعد إلقاء القبض على أحد قادته.وقال القائد العسكري في الجيش الليبي، عبد السلام شنقله، إن "المتفجرات خُبئت في مركبة تابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)"، مؤكدا أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.فيما أكد أحد السكان أن التفجير استهدف نقطة أمنية في مدخل تراغن، التي تبعد 780 كيلومترا جنوبي طرابلس، لكن لم يتسبب في سقوط أي ضحايا.يذكر أن آخر هجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذه، يعود إلى شهر أيار من العام الماضي، واستهدف خط أنابيب في جنوبي ليبيا.

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