أول دولة أوروبية تعلن

2020/05/25 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن رئيس الوزراء دولة الجبل الأسود، دوسكو ماركوفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده باتت خالية من فيروس كورونا، وذلك بعد 69 يوماً على الإعلان عن أول إصابة بالفيروس.وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في أوروبا"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف أن الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان.وكانت السلطات الصحية في الجبل الأسود قد ذكرت أنها سجلت 324 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع تسع وفيات، قبل الإعلان عن خلو الدولة من الفيروس، وهي خطوة بالغة الأهمية لصناعة السياحة.وفى أوائل آذار الماضي، أغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة وتعتمد على عائدات السياحة، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس، وجرى تخفيف القيود تدريجيا منذ 30 آذار.وللحد من انتشار الفيروس، نشر الجبل الأسود أيضا قوائم بأسماء وعناوين الأشخاص المعزولين ذاتيا، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وعزل بلدية بأكملها لأسابيع.كما فرضت سلطات الجبل الأسود غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.

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