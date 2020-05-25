بعد مرور 35 يوماً دون تسجيل اصابات.. إدارة الديوانية تبحث عن مصدر 7 اصابات جديدة وصحتها تعلق

2020/05/25 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

قالت إدارة الديوانية، اليوم الاثنين، إنها تتابع موضوع الاصابات الجديدة المسجلة اليوم بفيروس كورونا، على الرغم من خلو المدينة لفترة طويلة من الاصابات.

وقال نائب محافظ الديوانية، مالك الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية تبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تسجيل 7 إصابات خلال يومين بعد 35 يوما من عدم تسجيل اية إصابة".

وأضاف الحسيني: "كان من المفترض عدم تسجيل اي اصابة جديدة بعد تلك الفترة"، متسائلا عن "كيفية اصابة الحالات السبع بفيروس كورونا ومن أين نقلت اليهم العدوى"، مؤكداً بذات الوقت أن الجهات المعنية "تبحث عن الاسباب الحقيقية، خصوصا وان معلومات اشارت الى ان واحدا من المصابين كان في العاصمة بغداد وتلقى العدوى من هنالك، وهذا يؤشر خللا في الإجراءات المطلوبة".

بدورها أكدت مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، بحديث لـ(بغداد اليوم): "مع انتشار المرض في مناطق ومحافظات مختلفه لا يمكن توقع مصدر الاصابة، وعندما يصبح الفيروس جائحة تكون الاصابات ثانوية اي انها غير مباشرة".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات و163 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد، بينها 4 حالات في محافظة الديوانية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق انه "تم فحص (5762) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (194447)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (163) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 23، بغداد/ الكرخ: 91، مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 10، اربيل : 3، بابل: 1، كربلاء: 1، الديوانية: 4، ذي قار: 1، نينوى:22".

واضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت 73 حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 30، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 18، البصرة: 17، كربلاء:2، واسط:2، بابل:1، المثنى :1".

وتابع أن " الوفيات لهذا اليوم كانت بواقع 3 حالات في بغداد/ الرصافة، ليصبح مجموع الإصابات: 4632، ومجموع حالات الشفاء: 2811،ومجموع الراقدين الكلي: 1658".

واشار إلى أن "مجموع الوفيات الكلي بلغ 163 حالة".

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت إدارة النجف، اليوم الاثنين، اتخاذها قرارا بتخفيف قيود الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا على أغلب الفعاليات والنشاطات وسط المحافظة.

وقال النائب الاول لمحافظ النجف، هاشم الكرعاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خل

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا للدراسات الأولية وذلك بعد اعلانها انهاء متطلب العام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم- بغداد

قرر وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الإثنين (25 أيار 2020)، انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الصاحب وافق على

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