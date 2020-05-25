بعد اعلانها انهاء متطلبات العام الدراسي للدراسات الاولية.. التعليم العالي تحدد موعد الامتحانات النهائية

2020/05/25 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا للدراسات الأولية وذلك بعد اعلانها انهاء متطلب العام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرا للظرف الصحي الطارئ وحرصا على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا في الدراسات الأولية إلتزاما بسياقات وإجراءات السلامة الوقائية المعمول بها".

واضاف البيان أنه "حسب التقويم الجامعي المستجد فإن امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني المستمر حاليا الكترونيا ستكون بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي في 2020/8/13 في حين ستجرى الإمتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2020/9/14 وتنتهي في 8 /10 /2020 وتتخلل تلك التوقيتات مدد وجيزة لاستراحة الطالب والمراجعة فيما سيكون 2020/10/25 موعدا لامتحانات الدور الثاني للفصلين الأول والثاني وتنتهي في 2020/11/12".

وبشأن أداء الامتحانات فإن "الآليات المعتمدة هي المنصات الإلكترونية أو برامج التواصل الإلكتروني أو أية آلية إلكترونية مناسبة يقرها مجلس القسم أو الفرع العلمي"، بحسب البيان.

واشار إلى أنه "في الوقت الذي تراعي فيه الجامعات الأنظمة الدراسية المعتمدة لديها ( فصلي ، سنوي ، مقررات، تكاملي ) فإن مجالس كليات المجموعة الطبية تخول بوضع الآليات والتوقيتات المناسبة بخصوص المواد السريرية".

وتابع البيان ان "الوزارة تؤكد على ضرورة اعتماد الموضوعية في وضع الأسئلة فإنها تدعو الى أن تكون درجات السعي لا تقل عن نصف الدرجة المحددة لكل فصل وتخول مجالس الكليات والمعاهد معالجة الحالات الحرجة بإضافة ما لا يزيد عن خمس درجات لتغيير الحالة من الرسوب الى النجاح أو النجاح بالعبور، ومنعا من استحواذ التداعي الصحي والإقتصادي المتزامن على مستقبل أبنائنا فإن طلبة الجامعات والكليات الأهلية الذين لم يسددوا أجورهم الدراسية مشمولون بأداء الأمتحانات النهائية الإلكترونية".

وفي وقت سابق، قرر وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الإثنين (25 أيار 2020)، انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الصاحب وافق على انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً ومنح صلاحية كاملة للجامعات لأختيار الالية المناسبة لاجراء الامتحانات الالكترونية ومنح صلاحية اجراء الامتحانات السريرية بالنسبة لكليات المجموعة الطبية وابتداء من تاريخ 16/ 7/ 2020، وفق توقيتات وتعليمات ثابتة تم تعميمها على الجامعات كافة".

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