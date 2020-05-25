حكومة النجف تعلن تخفيف قيود الحظر الصحي بعد عطلة العيد

2020/05/25 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أعلنت إدارة النجف، اليوم الاثنين، اتخاذها قرارا بتخفيف قيود الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا...





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