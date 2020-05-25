الفنان الفرنسي مارسيل مارسو: إنقاذ الأيتام ومقاومة النازية في فيلم جديد - كلكامش نبيل

2020/05/25 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل في فيلم الهولوكوست الجديد "المقاومة" Resistance، يجسد جيسي آيزنبيرغ دور فنان التقليد الصامت الفرنسي مارسيل مارسو.



الفيلم من إخراج جوناثان جاكوبوفيتش وأطلق في دور السينما في الولايات المتحدة في 27 آذار 2020.



حصل الفيلم على تقييم 56 في المائة بحسب موقع روتين توميتو و6 من 10 بحسب موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDb.



يتحدث الفيلم عن جهود إنقاذ أيتام يهود من فرنسا الخاضعة للإحتلال النازي أبان ......





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