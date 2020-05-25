منسي: اللي زيّنا عمرُه قُصَيّر - فاطمة ناعوت

2020/05/25 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت (اللي زيّنا عمره قصير!) عبارةٌ فادحةُ الوجعِ جارحةُ المعنى علِق رنينُ جرسِها في قلبي.



قالها بطلٌ من قوّاتنا المسلحة على لسان النجم "أمير كرارة" الذي جسّد دورَ الشهيد عقيد أ.ح.



"أحمد صابر منسي" قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وهو يسامر رجال كتيبته ليحثَّهم على بذل أنفسهم فداءً للوطن، مع اغتنام اللحظات الخاطفة التي يزورون فيها أسرهم ليشبعوا منهم قبل الشهادة.



سلاحُ الصاعقة قواتٌ نخبوية تختصُّ بال ......





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