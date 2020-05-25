2020/05/25 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعـة والمعـادن تعتـزم تجهيـز وزارة الصحـة بـ ( ٥٠٠ ) ألـف بدلـة وقائيـة خـلال عطلـة عيـد الفطـر المبارك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 21:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعـة والمعـادن تعتـزم تجهيـز وزارة الصحـة بـ ( ٥٠٠ ) ألـف بدلـة وقائيـة خـلال عطلـة عيـد الفطـر المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعـة والمعـادن تعتـزم تجهيـز وزارة الصحـة بـ ( ٥٠٠ ) ألـف بدلـة وقائيـة خـلال عطلـة عيـد الفطـر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).