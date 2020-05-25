الناطق باسم القائد العام: بعض الإعلاميين استغلوا الاستثناءات

2020/05/25 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الاثنين، أن بعض الإعلاميين “استغلوا” الاستثناءات الممنوحة لهم خلال حظر التجوال، فيما أكد صدور توجيهات بتسهيل عمل الإعلاميين.وقال رسول في تصريحات لقناة العراقية الرسمية وتابعتها /المعلومة/، إن “بعض الإعلاميين استغلوا الاستثناءات التي منحت لهم خلال حظر التجوال وقاموا بالتجوال مع عوائلهم خارج اطار […]

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