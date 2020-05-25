2020/05/25 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن،اليوم الاثنين، عزمها تجهيـز وزارة الصحـة بـ ( 500 ) ألـف بدلـة وقائيـة للعاملين في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى فيروس كورونا والاستمرار بتجهيز الكمامات الوقائية خلال عطلة عيد الفطر المبـارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعـة تستعد لتجهيـز الصحـة بـ 500 ألـف بدلـة وقائيـة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعـة تستعد لتجهيـز الصحـة بـ 500 ألـف بدلـة وقائيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).