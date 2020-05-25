ضبط عجلتين  لتهريب النفط في كربلاء واعتقال سائقيها

2020/05/25 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن مصدر أمني في شرطة نفط كربلاء ، مساء الاثنين ، عن ضبط عجلتين لتهريب النفط واعتقال سائقيها .وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفرزة امنية لمركز شرطة النفط في كربلاء ،اثناء قيامها بممارسة أمنية داخل المحافظة تمكنت من اعتقال سائقين لعجلتين […]

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