مسؤول باربيل ينفي الاشاعات المتداولة عن تمديد حظر التجوال

2020/05/25 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفى نائب المحافظ ، الناطق باسم غرفة عمليات أربيل هيمن قادر، الاشاعات المتداولة عن تمديد حظر التجوال بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأعلن عن رفع الحظر بعد انتهاء أيام عيد الفطر.وقال قادر، إنه “بحسب قرارت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، يرفع اليوم الحظر عن سوق بيع الخضار والفواكه، والأفران، […]

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