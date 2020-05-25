حبة لوز تتسبب بوفاة طفل في كرميان

2020/05/25 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح، علي جمال قدوري، المتحدث باسم شرطة ادارة كرميان، الاثنين، بوفاة طفل بابتلاعه ثمرة لوز.

وقال قدوري لوكالة شفق نيوز "مساء اليوم، وفي قضاء كلار توفي الطفل، ماردين انور، بعمر ٣ سنوات بعد ابتلاعه قطعة لوز ادت الى وفاته على الفور"، مشيرا الى انه جرى اعتقال عمة الطفل لأن هي من اعطته قطعة اللوز ، ومستدركا "جرى الافراج عنها بعد ذلك بكفالة بقرار القاضي".

يشار الى انه من المشكلات الشائعة بين الأطفال في مرحلتي الطفولة المبكرة والمتوسطة أن يلتقطوا كل ما تقع عليه أنظارهم من أشياء، وغالباً ما يضعونها في أفواههم.



فهي جانب من عملية محاولة استكشاف العالم من حولهم بوساطة أعضاء الحواس لديهم بما فيها أفواههم.



وهذه المرحلة تتسم بعدم قدرة الطفل على التمييز.



وان بعض الاجسام ومنها بذور وثمار بعض الفواكه يكون تأثيرها مخرشاًً، ويتطلب تدخلاً جراحياً، وقد يؤدي التأخر في اخراجها الى الوفاة، بحسب المختصين.

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