في الذكرى 44 لثورة كولان.. مسرور بارزاني يوجه رسالة لشعب كوردستان

2020/05/25 | 21:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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